spot_img
Nacionales

Honduras y Brasil dialogan sobre cooperación e inversión

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – La Subsecretaria de Estado en el Despacho de Cooperación y Promoción Internacional, Evelyn Bautista, recibió hoy a la Embajadora de Brasil en Honduras, Andréa Saldanha da Gama Watson, quienes conversaron sobre ampliar la agenda bilateral en cooperación e inversión.

La Subsecretaria Bautista, y la Embajadora Saldanha, conversaron acerca de la Novena Reunión del Grupo de Trabajo de Cooperación Técnica Brasil-Honduras, apoyo técnico en el área de agricultura, y oportunidades de negocios.

También, se conversó sobre las nuevas oportunidades de cooperación, como Intercambio con la Escuela Diplomática de Brasil, Derechos de la Mujer, Desarrollo Agrícola y Programa de Becas, informó la Cancillería hondureña.

La Vicecanciller Bautista, expresó su apertura para trabajar fluidamente y complementar acciones con el fin de seguir beneficiando al pueblo hondureño. (RO)

spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024