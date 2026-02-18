Honduras y Brasil dialogan sobre cooperación e inversión

Tegucigalpa – La Subsecretaria de Estado en el Despacho de Cooperación y Promoción Internacional, Evelyn Bautista, recibió hoy a la Embajadora de Brasil en Honduras, Andréa Saldanha da Gama Watson, quienes conversaron sobre ampliar la agenda bilateral en cooperación e inversión.

La Subsecretaria Bautista, y la Embajadora Saldanha, conversaron acerca de la Novena Reunión del Grupo de Trabajo de Cooperación Técnica Brasil-Honduras, apoyo técnico en el área de agricultura, y oportunidades de negocios.

También, se conversó sobre las nuevas oportunidades de cooperación, como Intercambio con la Escuela Diplomática de Brasil, Derechos de la Mujer, Desarrollo Agrícola y Programa de Becas, informó la Cancillería hondureña.

La Vicecanciller Bautista, expresó su apertura para trabajar fluidamente y complementar acciones con el fin de seguir beneficiando al pueblo hondureño. (RO)