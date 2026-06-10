Honduras y BID acuerdan fortalecer procesos de transformación digital

Tegucigalpa – El secretario de la Presidencia de Honduras, Juan Carlos García y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sostuvieron este miércoles un encuentro para fortalecer los procesos de transformación digital y simplificación administrativa del gobierno actual.

Durante la reunión, acordaron implementar una mesa técnica de trabajo para desarrollar proyectos piloto y definir los primeros procesos administrativos que serán evaluados con esta metodología”.

El programa que el Estado pretende instalar es “Desregulación y Simplificación Administrativa: Herramienta de IA para el Diagnóstico”, indicó el funcionario.

Resumió que con este fortalecimiento se busca modernizar, reducir y brindar los servicios a la ciudadanía de una forma más práctica y eficiente.

El titular de la Dirección de Gestión por Resultados (Diger), Elmer Ferrera y los personeros del BID, Alejandro Barón, Edgardo Mosqueira y Policarpo Melara, señalaron que esta modernización contribuirá a que la administración sea “más eficiente, transparente y cercana a la población”.

La transformación digital es la integración de tecnologías en todas las áreas de una organización, cambiando fundamentalmente su forma de operar y entregar valor.

Más allá de la tecnología, implica una evolución cultural que requiere adaptar los procesos, modelos de negocio y liderazgo para satisfacer las expectativas del cliente. (RO)