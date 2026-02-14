Honduras y Alemania impulsan cursos militares contra incendios

Tegucigalpa – El secretario de Defensa Nacional, Enrique Rodríguez Burchard, sostuvo una reunión con la embajadora de Alemania en Honduras, Daniela Vogl (@VoglDaniela), para fortalecer la cooperación bilateral entre las Fuerzas Armadas de Honduras y Alemania.

El encuentro destacó avances en el ámbito educativo, como la participación de oficiales hondureños en cursos de Estado Mayor y programas de certificación para el combate de incendios forestales.

Las Fuerzas Armadas enfatizaron en su cuenta de X el compromiso conjunto por la seguridad y el desarrollo, con el lema: “¡Seguimos trabajando juntos por la seguridad y el desarrollo!”. (IR)