Honduras reprueba el indicador de corrupción de la Cuenta del Milenio

Tegucigalpa – Honduras reprueba nuevamente indicador de corrupción de la Cuenta del Milenio en la evaluación para el año fiscal 2026.

Las autoridades tendrán la posibilidad de analizar si Honduras accede o no a más de 200 millones de dólares no reembolsables de la Corporación del Reto del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés), luego de reprobar indicadores fundamentales relacionados con el control de la corrupción, la eficacia gubernamental, el Estado de derecho y la libertad de expresión, entre otros. Estos resultados corresponden a la evaluación del año fiscal 2026.

Queda a discreción de la Corporación de Desafío del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés) , verificar si Honduras podrá acceder a los recursos que ofrece el gobierno estadounidense para financiar obras de infraestructura y programas que favorecen al sector productivo, especialmente el mediano exportador.

Aunque Honduras presenta algunos avances en rubros sociales —como salud infantil, gastos de salud y protección de recursos naturales—, el país sigue sin cumplir algunos criterios para fondos a un nuevo compacto de cooperación.

Indicadores determinantes: la corrupción vuelve a ser el obstáculo principal

Para calificar a los fondos de la MCC, los países deben: Aprobar al menos 11 de los 22 indicadores evaluados.

Superar el indicador de Libertad Personal.

Aprobar el indicador de Control de la Corrupción y/o Rendición de Cuentas Gubernamental.

Honduras falló precisamente en los más sensibles

Control de la Corrupción: puntuación de -0,54, por debajo de la mediana regional (0,00).

Eficacia del Gobierno: -0,46, también inferior al estándar requerido.

Estado de Derecho: -0,61, lo que refleja la debilidad persistente en la institucionalidad judicial.

Libertad de Información: quedó en 48%, por debajo de la mediana de 43,2.

Libertad Personal: apenas un puntaje de 29,9, aunque por encima del mínimo permitido (25,0), continúa siendo un indicador vulnerable.

Honduras cumple 14 indicadores se la Cuenta del Milenio, dice ministro de Finanzas, Christian Duarte y atribuye a no pasar el indicador de corrupción porque se consultan a ONG que tienen definida una postura política. #ProcesoDigital pic.twitter.com/kR9FQBfEEE — Proceso Digital (@ProcesoDigital) November 24, 2025

Analistas señalan que factores como las controversias en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la fallida llegada de la CICIH y los recientes “narcovideos” han impactado negativamente en la percepción internacional sobre la lucha contra la corrupción y la transparencia gubernamental.

Indicadores sociales: avances insuficientes

En el apartado “Invertir en las personas”, Honduras muestra notas relativamente positivas: Gastos de salud: 79% — Puntuación 3,37 (mediana 2,03)

Protección de recursos naturales: 59% — Puntuación 44,8 (mediana 40,7), Salud infantil: 79% — Puntuación 0,717 (mediana 0,531)

Sin embargo, persisten rezagos importantes como: Tasa de finalización de educación secundaria inferior en niñas: 28%

Desarrollo de la fuerza laboral: apenas 15%

Estos avances, aunque relevantes, no compensan las fallas graves en gobernanza, que siguen siendo el eje fundamental para optar al compacto.

Un nuevo gobierno deberá priorizar las reformas

Expertos como Lester Ramírez, subrayan que la próxima administración deberá adoptar una estrategia clara para revertir la tendencia y superar el indice de corrupción. Recomiendan: Incorporar los estándares de la Cuenta del Milenio dentro del plan de gobierno.

Crear una unidad de monitoreo y evaluación especializada, capaz de hacer ajustes en tiempo real y dar seguimiento directo a los indicadores.

Fortalecer la institucionalidad anticorrupción, garantizar independencia judicial y promover transparencia activa.

Honduras: otro año aplazado

Con una población estimada en 10.8 millones, el país vuelve a ser aplazado en uno de los mecanismos internacionales más importantes para financiamiento y desarrollo. La MCC recalca que, sin avances reales en combate a la corrupción y Estado de derecho, Honduras no podrá acceder a los recursos destinados a impulsar infraestructura, crecimiento económico y modernización institucional.

Por ahora, los resultados del año fiscal 2026 confirman lo que muchos analistas advertían: sin reformas profundas, Honduras continuará fuera de la Cuenta del Milenio. LB