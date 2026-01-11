Maribel Espinoza llama a la OEA a reactivar la carta democrática para defender la democracia en Honduras

Tegucigalpa – La diputada Maribel Espinoza, del Partido Liberal de Honduras, demandó hoy una visita de urgencia de representantes de la Organización de Estados Americanos a Honduras (OEA) y exigió reactivar la carta democrática para defender la democracia en el país centroamericano.

– La Carta Democrática Interamericana es un instrumento para prevalecer la institucionalidad democrática entre los países americanos firmantes.

Es evidente que estamos viviendo una alteración del Orden Constitucional en Honduras provocada y ejecutada desde los poderes Legislativo y Ejecutivo, razonó.

Que de continuar tales acciones, sin perjuicio de las acciones que adopte el pleno del CN y las acciones que se promuevan ante la CSJ para mantener el orden Constitucional, podrá darse lugar a la activación de la Carta Democrática y en sesión urgente que en Sesión del Consejo del Permanente de la OEA, señaló.

Exigió que se adopten las resoluciones que preventivamente ayuden a nuestro Estado a mantener el Orden Constitucional, ante la gravedad de los hechos y al efecto se realice:

• Visita in situ con urgencia.

• Recomendaciones públicas de la OEA.

• Llamado público al Gobierno a la restauración del orden Constitucional (arts. 17–18).

La Carta Democrática Interamericana (CDI) es un acuerdo de la OEA que establece que la democracia es un derecho de los pueblos de América y una obligación de los gobiernos de promoverla, definiendo sus elementos esenciales (derechos humanos, elecciones libres, separación de poderes) y creando mecanismos para defenderla ante rupturas o amenazas, incluyendo sanciones y asistencia diplomática para restaurar el orden constitucional.

La activación de la Carta Democrática Interamericana se produce cuando ocurre una alteración al orden constitucional de un Estado que afecte gravemente el orden democrático, es decir un golpe de Estado.

En otras palabras, cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o el Consejo Permanente, a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática.

En ese sentido, el Secretario General de la OEA deberá elevar un informe al Consejo Permanente, y éste realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento. RO