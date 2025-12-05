Honduras vive en relativa calma el conteo a cinco días de los comicios, con Asfura liderando

Tegucigalpa – Honduras vive este viernes con relativa calma el recuento electoral, que continúa lento cinco días después de las elecciones generales del domingo, en un escrutinio marcado por denuncias de irregularidades, retrasos en resultados y llamados a la serenidad.

Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), hacia las 11:00 hora local (17:00 GMT), y con el 87,81 % escrutado, el candidato Nasry ‘Tito’ Asfura, del conservador Partido Nacional, lidera el conteo por un estrecho margen, con 1.129.140 votos (40,2 %) frente a 1.109.020 sufragios (39,5 %) de Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

Las cifras oficiales difundidas por el ente electoral muestran una diferencia de poco más de 20.000 votos entre ambos candidatos conservadores, en un conteo marcado por oscilaciones y por la revisión de un porcentaje de actas con inconsistencias.

Asfura, por quién el presidente estadounidense, Donald Trump, pidió el voto, llamó el jueves a la «serenidad» y a respetar el curso del proceso, y destacó el comportamiento cívico de la población.

«La estabilidad del país está por encima de cualquier ambición personal. Pido serenidad, es cuestión de tiempo, el CNE dará los resultados finales», subrayó Asfura en un mensaje en sus redes sociales, en el que también apeló a la unidad y a la esperanza.

El candidato conservador, quien no ha tenido muchas comparecencias ante la prensa, agregó que no contribuirá a generar incertidumbre mientras el ente electoral concluye el escrutinio.

«Siempre he sido firme y claro en mis posturas y sin ataques. Hoy no será diferente, no saldré a decir incoherencias ni alimentaré la incertidumbre», enfatizó.

Salvador Nasralla, candidato del PL.

Por su parte, Nasralla denunció el jueves que durante la madrugada se había registrado un «apagón» en el sistema y que un «algoritmo» habría modificado la asignación de votos a favor de Asfura, y exigió investigar a la empresa responsable del portal de resultados de los comicios, según dijo a EFE.

La denuncia de Nasralla ha aumentado la presión política y ha motivado llamados a la calma desde distintos sectores, mientras autoridades del ente electoral han manifestado que agotarán los procesos de verificación de las actas.

El proceso de escrutinio ha sufrido al menos dos incidentes técnicos en la plataforma de transmisión de resultados del CNE y, ante las oscilaciones en los cortes, las autoridades decidieron ampliar controles y proceder a revisiones manuales en algunos lotes de actas, medidas que han retrasado la publicación definitiva.

Observadores internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), y organizaciones regionales siguen el proceso de cerca. JS