Honduras vigila situación de cinco connacionales en Israel

Tegucigalpa – En conversación con Proceso Digital, la cónsul de Honduras en Israel, Tesla Flores Abadie, señaló que vigilan la situación de cinco connacionales en Israel.

Aunque señaló que cuentan con un censo de 130 hondureños, que podrían ascender hasta los 200, actualmente se encuentran en Israel cinco connacionales.

Detalló que cuatro de estos hondureños se encuentran haciendo turismo y uno hace labores remuneradas.

Ninguno de ellos ha tomado la decisión de abandonar Israel de manera voluntaria, informó la diplomática hondureña.

Sin embargo, hay buses disponibles para trasladar a los turistas hasta la frontera, dijo.

Relató que actualmente no hay forma de salir de Israel por la vía aérea, pero sí hay facilidades para hacerlo por vía terrestre.

No obstante, los hondureños han tomado la decisión de continuar su estancia hasta lo programado, indicó.

Precisó que una pareja de turistas hondureños ingresó entre el jueves y el viernes de la semana anterior y tienen programado salir del país el 09 de marzo.

Entre tanto, otra pareja de turistas hondureños tenía previsto salir de Israel el 01 de marzo, pero a causa de los conflictos la aerolínea canceló su vuelo, pero no se encuentran varados, sino que aguardan el restablecimiento del servicio del transporte aéreo, dijo.

El hondureño que se encuentra laborando tiene programado salir el 29 de marzo, agregó.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron este miércoles que han emprendido una nueva oleada de ataques contra infraestructura militar perteneciente al régimen iraní en Teherán.

La ofensiva lanzada junto con Estados Unidos contra Irán comenzó el sábado y entre otros objetivos el Ejército israelí ha destruido en estos primeros cinco días 300 sistemas antiaéreos iraníes, según informaron hoy también las FDI.

Este miércoles había comenzado con nuevos ataques de Israel y Estados Unidos contra varios puntos de Teherán, la ciudad sureña de Shiraz y la central de Isfahan; mientras que Irán y la milicia chíi Hizbulá prosiguen con sus lanzamientos de misiles a suelo israelí con un éxito militar muy limitado. (RO)