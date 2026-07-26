Honduras urge de un plan de reinserción, remediación e inclusión educativa, según exministro de Educación

Tegucigalpa – En conversación con Proceso Digital, el exministro de Educación (2012-2017), Marlon Escoto Valerio, dijo que Honduras urge de un plan de reinserción, remediación e inclusión educativa.

Ese plan es urgente, para ayer ya es tarde, parafraseó el también asesor educativo de la Asociación para Una Sociedad Más Justa (ASJ).

Con más de un millón de niños fuera de las aulas dijo que “la brecha entre los que están dentro y fuera del sistema educativo tiene que revertirse”.

Escoto lamentó que en Honduras crecen más los que están afuera que la matrícula anual, es decir quienes están en el sistema educativo.

En ese sentido, propuso crear una institución temporal por los próximos 12 años que identifique dónde están los niños y cómo se pueden colocar en el sistema educativo.

En esta institución debe participar la sociedad, la iglesia y el Gobierno.

El propósito es que en 20 años Honduras cuente con una generación con mejores competencias que la actual generación, dijo.

Insistió que el país urge de un plan de reinserción, remediación e inclusión educativa. (RO)