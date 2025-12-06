Honduras urge de reformas electorales, recuerda abogado

Tegucigalpa – Para el abogado Fernando González una de las primeras acciones del nuevo Congreso Nacional debería ser la aprobación de las reformas electorales.

“Es necesario que esta nueva generación de diputados, en la primera legislatura, hagan las reformas electorales que tanto necesita Honduras”, dijo al mencionar la segunda vuelta y la ciudadanización de mesas electorales entre esas reformas.

González enfatizó que estas reformas evitarán repetir lo vivido en el país en la actualidad donde la presidencia de la república está tan reñida entre los candidatos del Partido Nacional y Partido Liberal, Nasry Asfura y Salvador Nasralla, respectivamente.

La aprobación de las reformas electorales requiere del voto de las dos terceras partes, es decir 86 diputados, lo que obliga a acuerdos entre los partidos políticos representados en el poder Legislativo. VC