Honduras urge aprobación de reformas para evitar riesgos con GAFI y posible “lista gris”, alerta CNBS

Tegucigalpa- Honduras enfrenta en 2026 la necesidad de que el Congreso Nacional apruebe a la brevedad reformas legales orientadas a cumplir con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el fin de fortalecer la lucha contra el lavado de activos y la creación de un registro de beneficiarios finales, y así evitar una eventual degradación en la evaluación de riesgo del sistema financiero internacional.

La comisionada de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Julieta Suazo, advirtió que la no aprobación de estas reformas tendría serias implicaciones para la economía nacional debido a la estrecha conexión del sistema financiero hondureño con los mercados globales.

“Si nosotros llegamos a una lista gris, el sistema financiero internacional nos va a ver con malos ojos, no va a querer tener negocios con nuestros bancos”, señaló Suazo, al explicar que por ejemplo esta situación podría encarecer el flujo de remesas que ingresan al país desde el exterior.

La funcionaria alertó que Honduras depende en gran medida de las remesas y de las exportaciones como principales fuentes de divisas, por lo que cualquier restricción en el sistema bancario internacional tendría efectos directos en la economía de los hogares y en la competitividad del comercio exterior.

Asimismo, Suazo advirtió que el aumento de costos en las operaciones bancarias internacionales y en las corresponsalías financieras afectaría la integración del sistema bancario nacional con el resto del mundo.

La alta funcionaria de la CNBS recordó además experiencias de otros países que han sido incluidos en listas de vigilancia, como Panamá y Jamaica, los cuales enfrentaron años de restricciones financieras y costos económicos y políticos elevados antes de lograr su salida.

“Al pueblo hondureño no le conviene, pero consideramos que en el Congreso Nacional hay conciencia de la importancia de tomar decisiones y acciones a tiempo”, expresó.

Finalmente, la comisionada Suazo, subrayó que el cumplimiento de las exigencias del GAFI no solo implica la aprobación de reformas legales, sino también su implementación efectiva, ya que las evaluaciones internacionales no se basan únicamente en la normativa, sino en su aplicación práctica en el sistema financiero.LB