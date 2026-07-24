Honduras trata todo caso febril y de erupción como caso sospechoso de sarampión

Tegucigalpa – La doctora Odalys García, jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la Secretaría de Salud (Sesal), señaló hoy que todo caso febril y de erupción es tratado como un caso sospechoso de sarampión hasta que se demuestre lo contrario.
“Casos sospechosos se captan todos los días, cualquier persona que presente fiebre y erupción es un caso sospechoso de sarampión hasta que se demuestre lo contrario”, dijo la funcionaria.
Detalló que no se reportan nuevos casos confirmados de esta enfermedad por lo que la cifra oficial se mantiene en 12 casos, de los cuales seis son importados y seis contagiados en el territorio nacional.
No obstante, existen casos sospechosos en todo el país, pero en la última semana no se registraron “casos altamente sospechosos”, agregó.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire al toser o estornudar.
Causa fiebre alta, tos, ojos rojos y una erupción cutánea característica.
No existe un tratamiento específico, por lo que la vacunación (como la vacuna SRP) es su principal forma de prevención.
Una persona contagiada de sarampión puede transmitir la enfermedad a 18 personas más, por lo que algunos galenos han advertido que Honduras podría afrontar una epidemia en los próximos meses. (RO)