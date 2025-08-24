Desapariciones no cesan en Honduras ante desidia gubernamental: Codeh

Tegucigalpa – El presidente del Comité para la Defensa de Derechos Humanos (Codeh), Hugo Maldonado, señaló el fin de semana que Honduras tiene un flagelo de personas desaparecidas a causa de la desidia gubernamental.

En ese orden, recordó que en las últimas horas se registró el desaparecimiento de tres personas en el sector de la Rivera Hernández en San Pedro Sula.

También rememoró que ya suman más de un mes que la embarcación Lucky Lady con 18 tripulantes desapareció en el Atlántico hondureño.

Señaló que todo lo anterior es causa de la desidia gubernamental en estos temas.

Con base en lo anterior, exhortó a que las autoridades den respuestas, no a los organismos de derechos humanos, sino a los familiares.

El flagelo de los desaparecidos se extiende por todo el territorio nacional, advirtió.

Finalmente invitó a todos los organismos a unir esfuerzos para dar con el paradero de las personas desaparecidas. (RO)