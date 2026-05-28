Honduras tiene distinta realidad y necesita otras estrategias, dice presidente de Comisión de Seguridad sobre “Plan Bukele”

Tegucigalpa – El diputado nacionalista y presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, Marcos Paz, señaló hoy que aplicar un “Plan Bukele” en Honduras no es tan sencillo ya que se trata de otra realidad.

“Las políticas implementadas en El Salvador han sido positivas, pero Honduras tiene otra realidad y necesita otras estrategias”, refirió.

Cabe señalar, que dos diputados han propuesto bajo iniciativa de ley implementar un Plan Bukele en Honduras, en referencia a las estrategias de seguridad y resultados obtenidos por parte del presidente de El Salvador, Nayik Bukele.

El país tiene características distintas a las de El Salvador y requiere estrategias propias para combatir la criminalidad, agregó.

En ese orden, afirmó que desde el Congreso Nacional trabajan en reformas orientadas a fortalecer legalmente a los cuerpos de seguridad.

En ese sentido, se analiza un incremento salarial, mejoras en jubilación y mayor presupuesto para la Policía Nacional, dijo.

Además se impulsarán reformas para una depuración permanente dentro de los entes de seguridad y penas más severas contra quienes atenten contra policías, militares, jueces y fiscales, zanjó.

Honduras experimenta en la actualidad una creciente violencia que se manifiesta en diversas formas como feminicidios o masacres.

Los homicidios múltiples suman siete solo en el presente mes con 43 personas asesinadas de forma violenta.

Entre tanto los feminicidios ya superan el umbral de los 108 hasta la fecha. (RO)