Honduras: taxistas claman a grupos criminales que ya no los maten

Tegucigalpa – La dirigencia del rubro de taxis en Honduras clamó hoy a los grupos criminales que operan en el país que ya no los maten.

Así lo señaló el dirigente del rubro, Saúl Ventura, que recordó que en los últimos días han perdido a varios compañeros quienes fueron asesinados por las estructuras criminales.

Ventura dijo que van al día con los pagos que exigen los extorsionadores, por lo que, de su parte cumplen el compromiso.

Ahora les toca a los grupos criminales cumplir su parte de cuidarnos, dijo el dirigente del rubro.

La extorsión consiste en obligar con violencia o intimidación a otra persona a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero.

En Honduras, el rubro del transporte es uno de los más golpeados por este ilícito, no obstante los grupos extorsivos no se limitan a un solo rubro.

En el país centroamericano alrededor de 304 mil hogares hondureños continúan siendo víctimas de extorsión, según un informe de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ).

Ventura clamó a los grupos criminales que ya no les quiten la vida a los taxistas.

En lo que va del año ocho taxistas han sido asesinados, la mayoría por temas relacionados a la extorsión. (RO)