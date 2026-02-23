Honduras suspende labores presenciales en consulado en Guadalajara hasta nuevo aviso

Tegucigalpa – El Consulado General de Honduras en Guadalajara informó la suspensión de labores presenciales hasta nuevo aviso.

Dicha oficina consular informó a toda la comunidad hondureña residente en los estados de Jalisco, Colima, Nayarit, Guanajuato y alrededores que, debido a la alerta roja decretada por el Gobernador del Estado de Jalisco, Pablo Lemus, así como la suspensión del uso del transporte público y de las clases presenciales en todos los niveles escolares, esta misión diplomática comunica lo siguiente:

– Las labores presenciales en las oficinas del Consulado de Honduras en Guadalajara se suspenden a partir de mañana y hasta nuevo aviso.

– Continuaremos atendiendo de manera permanente toda emergencia o consulta a través de:

– WhatsApp del Consulado: +52 331 473 3233

– Redes sociales oficiales: Facebook, Instagram y TikTok.

– Se hace acopio de la instrucción girada por el señor Gobernador: la principal recomendación en este momento es no abandonar su hogar o residencia hasta el restablecimiento total del orden público.

El Consulado reitera su compromiso de velar por la seguridad y bienestar de nuestros connacionales y agradece la comprensión y colaboración de toda la comunidad.

México vive horas convulsas luego de la caída del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, durante un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco (oeste), con apoyo de autoridades estadounidenses.

Alias El Mencho fue abatido durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco. Oseguera Cervantes, de 56 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura. (RO)