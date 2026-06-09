Honduras suscribe convenio que permite impulsar 100 becas de maestría para connacionales en España

Tegucigalpa – La embajada de Honduras en España y Formato Educativo Escuela de Negocios, suscribieron un convenio marco de colaboración destinado a fortalecer la formación académica y profesional de los hondureños residentes en territorio español, mediante un programa de 100 becas parciales de maestría en modalidad virtual.

La iniciativa permitirá a los beneficiarios acceder a más de 50 programas de maestría en áreas estratégicas como Inteligencia Artificial, Relaciones Internacionales, Big Data, Ciberseguridad, Gestión Pública, Energías Renovables y Gestión de Emergencias, entre otras.

El acuerdo fue firmado por el Embajador de Honduras en España, Marlon Brevé, y en representación de Formato Educativo Escuela de Negocios firmó, Hugo Domínguez Rodenas.

Las becas cubrirán el 77 % del costo total de los estudios, facilitando el acceso a programas de alta calidad académica para ciudadanos hondureños residentes en España que cuenten con formación universitaria o experiencia profesional relacionada con el área de estudio seleccionada.

Los programas tendrán una duración de un año académico y estarán diseñados para compatibilizar la vida laboral y familiar de los participantes.

Esta alianza busca promover oportunidades de crecimiento académico y profesional para la diáspora hondureña, fortaleciendo su desarrollo integral y ampliando sus perspectivas laborales en un entorno global cada vez más competitivo. (RO)