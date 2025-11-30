Honduras supera participación de primarias y vive una masiva fiesta cívica en las urnas

Tegucigalpa– Honduras vive este domingo una de las jornadas electorales más concurridas de su historia reciente. La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López Osorio, informó que a las 3:07 de la tarde el país superó el total de votantes registrados en las primarias de 2025, marcando un hito en participación ciudadana.

Según los datos oficiales divulgados por López-Osorio, las Primarias 2025 contabilizaron 2,037,255 votantes, mientras que hoy, a media tarde, las Elecciones Generales 2025 ya registraban 2,074,208 electores verificados.

“Vamos Honduras”, celebró la funcionaria al anunciar el nuevo récord de afluencia.

Centros de votación abarrotados

En todo el territorio nacional se reporta un ambiente de fiesta cívica, con centros de votación abarrotados de ciudadanos que desde tempranas horas se movilizaron para ejercer su derecho al sufragio y definir a las nuevas autoridades que conducirán el país durante los próximos cuatro años.

Las largas filas, el fuerte acompañamiento de observadores nacionales e internacionales y el entusiasmo de los votantes han marcado la jornada, que se desarrolla con normalidad según los primeros reportes.

Inicio oficial del proceso

El proceso electoral dio inicio formal mediante una cadena nacional de radio y televisión, transmitida a las 6:45 de la mañana de este domingo 30 de noviembre de 2025, en la cual el CNE declaró abiertas las Elecciones Generales en todo el país.

La alta participación observada hasta el momento fortalece las expectativas de que Honduras podría cerrar el día con una de las mayores movilizaciones electorales de su historia democrática.LB