Honduras supera evaluación del FMI, pero persisten retos fiscales y en la recuperación de la ENEE, advierte economista de la UNAH

Tegucigalpa– Aunque Honduras logró superar con éxito la cuarta revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que permitirá un nuevo desembolso de recursos de apoyo al gobierno, el país aún enfrenta grandes desafíos en materia fiscal y en la recuperación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), advirtió el investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)Sergio Zepeda.

“El país ha mantenido cierta estabilidad macroeconómica que permitió la aprobación de esta revisión, sin embargo, todavía hay temas importantes que no se han logrado, principalmente en lo relacionado con la ENEE”, señaló Zepeda.

Recordó que la empresa estatal continúa con serias dificultades debido a las pérdidas técnicas y no técnicas, lo que “está pasando factura” y mantiene una presión sobre las finanzas públicas.

En cuanto al tema tributario, el economista explicó que la discusión de la Ley de Justicia Tributaria dejó de ser un punto estructural del acuerdo con el FMI, aunque el organismo internacional ha insistido en la necesidad de revisar las exoneraciones fiscales.

Zepeda subrayó que el sacrificio fiscal por las exoneraciones en Honduras es significativo y reduce la capacidad de ingresos del Estado, pero aclaró que la revisión debe hacerse de manera técnica e independiente, no en bloque como lo plantea la Ley de Justicia Tributaria.

“Desde la universidad hemos recomendado al Congreso Nacional, y en particular a la comisión que trabajó en el proyecto, que no se trata de eliminar todas las exoneraciones, sino de revisar aquellas que no cumplen con los objetivos. Para las que sí cumplen, deben regularse y seguir apoyándose, porque generan inversión y empleo en el país”, enfatizó.

El académico concluyó que el reto del gobierno será orientar con claridad las acciones para atender estos compromisos pendientes, a fin de fortalecer la estabilidad fiscal y garantizar una recuperación sostenible de la economía nacional.LB