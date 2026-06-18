Honduras suma 945 muertos por accidentes de tránsito, 40 más que en todo el 2025

Tegucigalpa – El subdirector de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), subcomisario Yeris Espinoza, informó este jueves que en lo que va del 2026 suman 945 los decesos a causa de accidentes de tránsito, 40 más que en todo 2025.

– Los accidentes de tránsito, en las carreteras de Honduras, están entre las principales causas de muerte en el país, con un saldo promedio de cinco muertes diarias.

Detalló que el año anterior cerró con 905 muertos por accidentes viales.

Este año ya suman 945; 40 más que en todo el año pasado, acentuó.

En cuanto a la cifra de accidentes también dijo que han aumentado de forma desproporcionada.

Detalló que en el año 2025 los accidentes de tránsito se cifraron en mil 486 y en el presente año ya se registran mil 587.

Los accidentes viales son la décima causa de mortalidad a nivel mundial según el último reporte (2023) de la Organización Mundial de la Salud y en Honduras son la segunda causa de muertes.

En ese contexto, los accidentes viales en Honduras son una preocupación significativa, constituyendo la segunda causa de muerte violenta en el país, solo superada por los homicidios.

De acuerdo con la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, la siniestralidad vial en Honduras es una epidemia que deja miles de muertos cada año.

La imprudencia al volante y el exceso de velocidad son las principales causas de los accidentes viales en Honduras. (RO)