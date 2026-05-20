Honduras suma 11 decesos por tosferina tras confirmar una nueva muerte

Tegucigalpa – Leticia Puerto, técnico de vigilancia de enfermedades prevenibles de la Secretaría de Salud, confirmó hoy que suman 11 las muertes por tosferina tras confirmar una nueva muerte.

Adicionalmente dijo que se investiga otro deceso el cual podría confirmarse en los próximos días. Este caso se investiga en el Hospital Mario Catarino Rivas de la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras.

La última muerte confirmada por tosferina corresponde a un menor de la capital hondureña, detalló la funcionaria.

La tosferina (pertusis) es una infección de las vías respiratorias sumamente contagiosa. En muchas personas se caracteriza por una tos seca intensa seguida de sonidos agudos al inhalar que parecen chillidos.

Antes de que se desarrollara la vacuna, la tos ferina era considerada una enfermedad de la infancia. Ahora la tos ferina afecta principalmente a los niños que no han completado el esquema de vacunación.

Los síntomas son iguales a un resfriado común, pero después de dos semanas empeoran, la mucosidad espesa se acumula en las vías respiratorias y causa una tos incontrolable.

Los principales síntomas de esta enfermedad son:

Moqueo

Congestión nasal

Ojos enrojecidos, llorosos

Fiebre

Tos

La mejor forma de prevenir la tos ferina es mediante la vacuna, en Honduras está disponible en todos los centros de vacunación, razonó Puerto. (RO)