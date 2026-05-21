Honduras Sub-17 enfrentará a Japón, Colombia y Serbia en el Mundial de Catar

Tegucigalpa– La Selección de Honduras ya conoce a sus rivales para la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2026 tras el sorteo realizado este jueves en la sede de la FIFA en Zúrich.

La escuadra catracha quedó ubicada en el Grupo L junto a Japón, Colombia y Serbia, en una de las llaves consideradas más exigentes del torneo.

El campeonato se disputará en Catar del 19 de noviembre al 13 de diciembre de 2026 y contará con la participación de 48 selecciones distribuidas en 12 grupos.

Según el formato establecido por FIFA, avanzarán a dieciseisavos de final los dos primeros lugares de cada grupo y los ocho mejores terceros puestos.

La “Mini H”, dirigida por Merling Paz, disputará su séptima participación en una Copa Mundial Sub-17. Sus anteriores apariciones fueron en Corea del Sur 2007, Nigeria 2009, Emiratos Árabes Unidos 2013, Chile 2015, India 2017 y Qatar 2025.

Honduras aseguró su clasificación en febrero tras finalizar invicta en el grupo H de la eliminatoria de Concacaf, luego de vencer a Guyana y Bermudas en una triangular.

Las fechas, horarios y sedes oficiales de los partidos serán confirmados próximamente por la FIFA. AD