Honduras sobrepasa el centenar de muertes de mujeres en 2026

Tegucigalpa- En lo que va del año, 103 mujeres han perdido la vida de manera violenta, así lo informó Ana Ruth García, integrante del Centro de Derechos de Mujeres (CDM).

Sostuvo que hasta el 11 de mayo de 2026, las organizaciones de derechos de las mujeres reportan que en Honduras se han registrado más de 100 femicidios y muertes violentas de mujeres.

García indicó que las muertes de mujeres han incrementado a diferencia del año anterior un 19.18%.

“Esto es grave y es lamentable que las autoridades estén diciendo que están haciendo grandes logros en materia de femicidios», manifestó.

Lamentó que las muertes se están registrando con saña y odio.

Organizaciones feministas y de derechos humanos han advertido que más del 90 % de estos crímenes permanecen en la impunidad.

En ese sentido, han exigido al Estado fortalecer la prevención, investigación y protección para las mujeres. IR