Honduras, sin resultados electorales y bajo la incertidumbre por denuncias de «golpe»

Tegucigalpa – Los hondureños siguen sin conocer los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, por problemas que no han sido superados hasta este martes por el Consejo Nacional Electoral (CNE), al que le restan dos semanas para que anuncie al nuevo presidente electo y otras autoridades.

Mientras, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció este martes un presunto intento de golpe contra su Gobierno a la vez que el oficialismo ha convocado a los hondureños a salir «pacíficamente» a protestar bajo acusaciones de «fraude» electoral.

Resultados demoran por varios obstáculos

Desde el día de las votaciones, a las que los hondureños acudieron de forma pacífica, masiva y con muchas esperanzas, según el criterio casi generalizado de observadores electorales nacionales e internacionales, por ley el CNE tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados oficiales.

Según el CNE, la demora del escrutinio especial para el conteo de los votos de al menos 2.792 actas electorales con inconsistencias, que debió comenzar el sábado pasado, obedece a obstáculos administrativos, la falta de representantes de algunos partidos en las mesas de verificación y a procesos tecnológicos pendientes.

A eso se suma un hostigamiento, presiones y amenazas de sectores políticos contra dos de los tres consejeros del CNE, su presidenta, Ana Paola Hall, y Cossette López, quienes además han denunciado en los últimos días que el proceso está en riesgo, incluso su integridad física.

Hall es la representante ante el CNE por el Partido Liberal, mientras que López, por el Partido Nacional, ambos conservadores y los que más votos han recibido de los hondureños, de acuerdo con los resultados oficiales preliminares difundidos hasta hoy.

El plazo para presentar inconsistencias por parte de los cinco partidos que participaron en las elecciones se venció el lunes y se espera que el escrutinio especial por fin se pueda iniciar hoy, quizá hacia las 19:00 hora local (01:00 GMT), considerando que líderes de los partidos Nacional y Liberal anunciaron hoy que sus representantes en las mesas de verificación están listos, tras reunirse.

Para el escrutinio especial se dispone de al menos 150 mesas en las que estarán representantes del ente electoral, de los cinco partidos políticos que participaron en la contienda, fiscales, auditoría y observadores nacionales e internacionales.

El conteo de los votos de las actas con inconsistencias se hará en dos turnos de doce horas cada uno y, según proyecciones de algunos exconsejeros del CNE y líderes de la oposición, el proceso podría llevar de cuatro a cinco días.

Castro denuncia supuesto «golpe» contra su Gobierno

El grado de incertidumbre sigue subiendo en el país, porque, además, el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) ha reiterado que no reconoce las elecciones presidenciales alegando que hubo «fraude» contra su candidata presidencial, Rixi Moncada, y el lunes comenzó a salir a las calles en varias ciudades del país a protestar y exigir un conteo «voto por voto».

Además, Castro denunció este martes la gesta de un «golpe» contra su gobierno así como que el expresidente Juan Orlando Hernández, recién indultado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su condena por narcotráfico, «planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones».

El coordinador general de Libre, el expresidente Manuel Zelaya, quien además es esposo y principal asesor de la mandataria hondureña, reiteró hoy su llamamiento a la militancia de Libre a salir a las calles de manera «pacífica» y dijo que Castro «es una demócrata probada».

«Las movilizaciones serán pacíficas y en respaldo a Xiomara Castro. Golpe de Estado nunca más, no al golpe electoral», indicó Zelaya en la red social X.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, dijo hoy que «aquí no va a haber ningún golpe» y que los uniformados «garantizamos la estabilidad del gobierno, vamos a garantizar la permanencia del gobierno hasta el 27 de enero del 2026 para lograr la alternabilidad».

Según los resultados preliminares del ente electoral, Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, a quien apoya el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabeza la votación con el 40,54 % de los sufragios, seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ambos conservadores, con el 39,19 %, mientras que la candidata del partido Libre, Rixi Moncada, se ubica en tercer lugar con el 19,29 %, con el 99,80 % de las actas electorales escrutadas. JS