Honduras sin contacto con uno de sus connacionales bajo custodia de Rusia

Tegucigalpa – La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación de Honduras, informó hoy que no ha logrado establecer comunicación con uno de sus connacionales bajo custodia de Rusia.

La Embajada logró comunicación por video llamada con el señor José Sánchez, quien manifestó que se encuentra bien y desea permanecer trabajando. Con el señor Óscar Arguijo se han realizado llamadas y envíos de mensajes sin obtener respuesta hasta el momento, informó la Cancillería hondureña.

Cabe señalar, que el Gobierno de la República de Honduras, a través de la Cancillería, activó la protección consular de siete connacionales que se encuentran en la Federación de Rusia en condición de vulnerabilidad.

El 29 de abril de 2026, la Embajada de Honduras en Rusia tuvo conocimiento del caso y activó de inmediato los mecanismos de protección consular correspondientes, indicó hoy la Cancillería hondureña.

Como resultado de estas acciones, cinco de siete ciudadanos hondureños lograron salir del lugar donde permanecían en condiciones contrarias a su voluntad.

En ese orden, se informó que la embajada de Honduras en Rusia realizó visitas de asistencia humanitaria los días 1 y 6 de mayo, durante las cuales se entregaron víveres al grupo y al albergue.

Los connacionales verificados se encuentran en buen estado de salud y colaboran con la iglesia local en labores agrícolas (siembra de papas). La iglesia ha reiterado que no existen problemas con su estadía. Señalan cierto grado de ansiedad por retornar; se espera que el retorno se concrete en las próximas semanas, indicó la Cancillería hondureña.

Entretanto, sobre los dos connacionales bajo custodia de Rusia, las autoridades de ese país han informado que no pueden proporcionar ubicación ni números de contacto de estas personas por motivos de seguridad del batallón, lo cual está contemplado en los contratos suscritos. (RO)