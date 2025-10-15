Honduras sigue sin estar preparada para enfrentar los fenómenos extremos del cambio climático:César Quintanilla

Tegucigalpa- El especialista en cambio climático César Quintanilla lamentó que, pese a las advertencias constantes, Honduras sigue sin estar preparada para enfrentar fenómenos extremos.

“Para adaptarnos a las nuevas condiciones que impone el cambio climático, necesitamos tres etapas claras: preparación y planificación antes de los eventos, reacción inmediata durante su desarrollo y una adecuada rehabilitación después. Pero no vemos que exista planificación alguna a nivel gubernamental”, señaló.

Quintanilla recordó que los estudios internacionales sobre el índice de riesgo climático han ubicado históricamente a Honduras entre los tres países más vulnerables del mundo ante los efectos del cambio climático.

Ya sea por sequías o por exceso de lluvias, cada año sufrimos impactos graves. Los suelos del país están actualmente saturados por las lluvias recientes, lo que nos deja aún más expuestos a lo que se aproxima a finales de octubre y principios de noviembre, advirtió.

El experto insistió en que el país debe tomar en serio la gestión del riesgo climático e invertir en infraestructura resiliente, sistemas de alerta temprana y educación ambiental, pues la vulnerabilidad de Honduras “no es una casualidad, sino el resultado de años de improvisación y falta de políticas sostenibles”.LB