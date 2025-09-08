Honduras sigue endeudándose para pagar deuda, lamenta academia  

Tegucigalpa – El director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Sergio Zepeda, cuestionó el alto endeudamiento de Honduras, que lejos de reducirlo – como se había prometido por el gobierno de Libertad y Refundación (Libre), durante la campaña electoral- sigue en aumento, al punto que supera los 17 mil 500 millones de dólares, “al final estamos en una situación en la cual seguimos endeudándonos para pagar más deuda”.

El economista señaló que el tema del endeudamiento es una de las prioridades que se establecen dentro de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que el país alcance ciertos indicadores de estabilidad financiera que vayan acorde al ritmo de crecimiento económico.

“En este sentido se establecen claramente metas de déficit fiscal, metas de endeudamiento en relación al Producto Interno Bruto (PIB), entre otras que permiten que el país pueda mantener esa estabilidad macroeconómica que el FMI trata de buscar”, indicó.

Zepeda manifestó también que los datos reflejan una realidad para el país, “se había dicho que se iba tratar de reducir el tema del endeudamiento público, sin embargo nosotros estamos viendo que más bien se ha venido incrementando, estamos hablando de más de 17 mil 500 millones de dólares en temas de endeudamiento”.

Para el economista de la academia “lo preocupante acá es que si observamos la cifra, el endeudamiento internos está prácticamente equiparando al endeudamiento externo y éste es una deuda cara por el hecho de que las tasas son mayores y los plazos son mejores, lo que genera presión sobre los ingresos que el gobierno puede captar o el tema de nueva deuda para pagar todos​ esos compromisos”. VC



