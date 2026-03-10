Honduras sigue al primer trimestre de 2026 sin presupuesto aprobado y con ejecución de apenas 9 %, advierte Fosdeh

Tegucigalpa – Honduras inició el año fiscal 2026 sin contar con un Presupuesto General de la República aprobado por el Congreso Nacional de Honduras, lo que ha obligado al Estado a operar bajo el principio de vigencia continuada del presupuesto anterior, de acuerdo con el artículo 29 de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Un informe de monitoreo presupuestario presentado por el economista Mario Palma, coordinador de investigaciones económicas del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), analiza el comportamiento inicial de las finanzas públicas con datos disponibles al 28 de febrero de 2026.

De acuerdo con el documento, al cierre de febrero la ejecución presupuestaria a nivel general alcanzaba apenas el 9 % del presupuesto vigente, mientras que en la Administración Central la ejecución era de solo el 7 %.

Dependencia de ingresos tributarios

El análisis también revela una fuerte dependencia de los ingresos tributarios. Según el informe, el 92 % de los ingresos recibidos por la Administración Central proviene de la recaudación de impuestos, mientras que el resto corresponde a otras fuentes de financiamiento.

En términos de inversión pública, el documento señala que la ejecución alcanza el 11 %, concentrándose principalmente en proyectos de infraestructura vial, especialmente carreteras.

Los datos utilizados en el informe provienen de la plataforma de inteligencia de negocios de la Secretaría de Finanzas de Honduras (SEFIN).

Falta de consenso político

El informe explica que el proyecto de Presupuesto General de la República para 2026 fue presentado al Congreso en septiembre de 2025, pero la falta de consensos políticos impidió su aprobación antes del cierre del año fiscal, lo que generó un escenario de incertidumbre para la planificación financiera del Estado.

Como referencia, el documento recuerda que el presupuesto aprobado en 2025 ascendió a unos 430 mil millones de lempiras, con un presupuesto vigente cercano a 440 mil millones, de los cuales se ejecutaron alrededor de 397 mil millones, equivalente a aproximadamente 92 % de ejecución.

Ingresos al inicio de 2026

En el arranque del ejercicio fiscal actual, el presupuesto de ingresos vigente ronda los 443 mil millones de lempiras, de los cuales alrededor de 38 mil millones habían sido percibidos hasta febrero, equivalente a cerca del 9 % del total programado.

En el caso de la Administración Central, los ingresos recibidos ascienden a unos 25 mil millones de lempiras, lo que representa aproximadamente 10 % del presupuesto vigente.

Cambios en la estructura del Estado

El informe también identifica cambios institucionales en la estructura del Poder Ejecutivo. Según el análisis, el número de instituciones de la Administración Central se redujo de 79 en 2025 a 69 en 2026, como resultado de procesos de reorganización administrativa del Estado.

Llamado a transparencia y planificación

Ante este panorama, Palma subrayó la importancia de fortalecer la gestión fiscal.

“Desde FOSDEH insistimos en que los recursos públicos deben usarse con transparencia, efectividad y orientación a resultados. Porque sin planificación clara, sin control ciudadano y sin prioridades bien definidas, el presupuesto corre el riesgo de alejarse del bienestar de las y los hondureños”, afirmó.

El documento concluye con una serie de recomendaciones orientadas a mejorar la planificación financiera del Estado, evaluar el impacto fiscal de las reformas institucionales, analizar los pasivos laborales y fortalecer la transparencia en el uso de los recursos públicos, con el fin de garantizar que el Presupuesto responda a las necesidades de la población y a la sostenibilidad de las finanzas públicas. LB