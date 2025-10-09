Honduras será subsede de Juegos Centroamericanos Guatemala 2025

San José – Atletas de centroamericanos competirán en 32 disciplinas deportivas en los XII Juegos Centroamericanos que se disputarán en Guatemala del 18 al 30 de octubre próximo.

-Las competencias deportivas transcurrirán en 10 departamentos (provincias) de Guatemala, con subsedes en Panamá y Honduras.

Los Juegos Centroamericanos serán el primer evento del ciclo olímpico de cara a los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028, ya que el próximo año serán los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo (República Dominicana) y en 2027 se llevarán a cabo los Juegos Panamericanos en Lima.

La inauguración de los Juegos Centroamericanos está programada para el próximo 20 de octubre en el Ciudad Cayalá, una zona comercial y empresarial ubicada a pocos kilómetros del centro de la capital de Guatemala.

«Ser abanderada no es tanto una responsabilidad, sino que me hayan nombrado es una felicidad y no me la creo», declaró Higueros durante la ceremonia en el Gimnasio Teodoro Palacios Flores.

«Tenemos una emoción muy grande de poder competir aquí en casa, ante nuestras familias y cuerpo técnico. Son gente que nos ayuda en el proceso, pero que no pueden estar siempre», añadió.

Las competencias deportivas transcurrirán en 10 departamentos (provincias) de Guatemala, con subsedes en Panamá y Honduras.

De acuerdo a las autoridades guatemaltecas, serán alrededor de 3,000 los deportistas procedentes del istmo que participen en el evento.

Guatemala, país anfitrión de los Juegos Centroamericanos, competirá con 681 deportistas, mientras que Nicaragua competirá con 494 atletas y Panamá competirá con cinco equipos de fútbol, en representación del Comité Olímpico de ese país.

«Nicaragua participa con una delegación compuesta por un total de 494 atletas en 32 disciplinas deportivas. También participan 172 oficiales, entre entrenadores y delegados», detalló el delegado de la copresidenta de La República de Nicaragua, Maurice Ortega Murillo, hijo de los esposos y copresidentes de ese país, Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de medios oficiales. EFE

(vc)