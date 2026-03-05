Honduras será sede del III Foro Iberoamericano de Turismo en San Pedro Sula

Tegucigalpa- Honduras se prepara para ser el escenario del III Foro Iberoamericano de Turismo, que se llevará a cabo los días 2 y 3 de junio en la ciudad de San Pedro Sula.
El evento internacional tiene como objetivo impulsar la inversión, el intercambio empresarial y el fortalecimiento del sector turístico a nivel nacional e internacional.
El presidente de la República, Nasry Asfura, extendió una invitación abierta a empresarios, inversionistas y actores del sector turismo tanto del ámbito nacional como internacional, destacando que el país está listo para mostrar su potencial en materia de oportunidades de inversión y generación de empleo.
Las autoridades señalaron que este foro representa un espacio estratégico para consolidar alianzas, promover proyectos turísticos y proyectar a Honduras como un destino competitivo en la región, con capacidad para atraer capital, cooperación y nuevas iniciativas de desarrollo.
El III Foro Iberoamericano de Turismo da continuidad a una serie de encuentros regionales orientados a fortalecer la cooperación entre países iberoamericanos, promover buenas prácticas y dinamizar el sector como motor económico clave. En ediciones anteriores, este espacio ha servido para conectar a gobiernos, empresarios y organizaciones vinculadas al turismo en torno a estrategias de crecimiento sostenible.
“Estamos listos para recibirlos y demostrar que, a través de la colaboración y el intercambio empresarial, podemos seguir construyendo un futuro próspero y lleno de oportunidades”, señaló el mandatario hondureño.
Con este evento, Honduras busca consolidar su posicionamiento como un destino atractivo para la inversión turística y el desarrollo económico.LB