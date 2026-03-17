Honduras, sede del Foro de Integración Energética del Triángulo Norte para impulsar la competitividad regional

Tegucigalpa – Honduras se convirtió en el epicentro del diálogo energético regional al albergar el Foro de Integración Energética del Triángulo Norte, un espacio que reúne a expertos y actores clave de Guatemala, El Salvador y Honduras con el objetivo de fortalecer la competitividad mediante la integración energética.

El evento se desarrolla a través de una serie de paneles especializados en los que participan profesionales de alto nivel de las tres naciones.

La jornada inició con una conversación estratégica centrada en innovación, modernización de redes, seguridad energética y el papel de la tecnología como habilitador del desarrollo.

Durante este primer panel, los participantes coincidieron en que los países del Triángulo Norte deberán avanzar de manera conjunta para responder a la creciente demanda energética. En ese sentido, subrayaron la necesidad de impulsar cambios estructurales con la participación articulada del sector privado y los gobiernos, tomando en cuenta los desafíos que enfrenta el sistema de interconexión eléctrica regional.

Asimismo, destacaron que la integración energética se vuelve cada vez más indispensable, aunque advirtieron que su consolidación dependerá en gran medida de la voluntad política de los países involucrados y de la implementación de políticas orientadas a la competitividad.

Otro de los espacios relevantes fue el panel “Construyendo una hoja de ruta energética regional”, en el que los expertos señalaron la urgencia de pasar de la planificación a la acción, con el propósito de transformar el mercado eléctrico regional en un sistema más eficiente y funcional.

En el panel sobre estabilidad regulatoria y certidumbre para la inversión, se abordaron los principales obstáculos que enfrentan las políticas públicas para atraer capital al sector energético, enfatizando la necesidad de generar marcos normativos claros y confiables.

La sostenibilidad también fue destacada como un motor clave de la competitividad, mientras que el panel sobre financiamiento de la modernización energética puso sobre la mesa mecanismos como el financiamiento combinado y la coordinación con la banca de desarrollo, con miras a ampliar la inversión en infraestructura energética en la región.

El foro posiciona a Honduras como un punto estratégico para la articulación de esfuerzos regionales, en un momento en que la integración energética se perfila como un pilar fundamental para el crecimiento económico y la estabilidad del Triángulo Norte. LB