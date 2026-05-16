Honduras se suma a países que rechazan «desestabilizar» a Bolivia

Tegucigalpa – El gobierno de Honduras se sumó hoy a una lista de 10 países que rechazan «desestabilizar» a Bolivia.

Honduras es uno de los 10 países firmantes entre los que se encuentran Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Guatemala y El Salvador.

Los diez países latinoamericanos manifestaron su «preocupación por la situación humanitaria en Bolivia» debido a las protestas que han generado desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales para la población y expresaron su «solidaridad» con el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, y el pueblo del país andino.

«Exhortamos a todos los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias privilegiando el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social», enfatizó el comunicado conjunto.

Sectores campesinos y sindicales mantienen carreteras bloqueadas desde hace once días, principalmente en el departamento boliviano de La Paz y la ciudad vecina de El Alto, como medidas de protesta para exigir la renuncia de Paz.

El Gobierno de Bolivia aseguró este sábado que hará todo «esfuerzo» para evitar un «derramamiento de sangre», luego de que la Policía y las Fuerzas Armadas de ese país iniciaran una operación conjunta para despejar las principales carreteras. (RO)