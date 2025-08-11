Honduras se suma a las condolencias por muerte del senador Miguel Uribe Turbay

Tegucigalpa– Honduras, a través de la Cancillería, expresó sus condolencias por la muerte del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, uno de los precandidatos de la derecha para las elecciones presidenciales de 2026, quien murió este lunes en Bogotá, dos meses y cuatro días después de haber sido gravemente herido en un atentado en la capital cuando arrancaba su campaña.

(Leer) Muere el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay

“Lamentamos la trágica pérdida del senador y candidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe. Extendemos nuestras condolencias al pueblo colombiano, así como a los familiares del senador Uribe, esperando que la unidad y la paz prevalezcan en estos momentos de dolor”, expresó el canciller hondureño Javier Bú, a través de su cuenta en la red social X.

Uribe Turbay, de 39 años y senador del partido de derecha Centro Democrático, estaba ingresado desde el día del atentado en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas y aunque llegó a tener alguna mejoría, nunca superó el estado crítico.

El funcionario además expresó que Honduras condena todo uso de la violencia política y menciona que Honduras vivió momentos de crisis que provocaron asesinatos en 2009 y 2017. “La paz es fundamental para el ejercicio democrático”, concluyó. VC