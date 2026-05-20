Honduras: se seca pozo que abasteció de agua a comunidad El Banquito durante 50 años

Tegucigalpa – Producto de la prolongada sequía que se vive en Honduras, un pozo que abasteció de agua durante 50 años a la comunidad de El Banquito, San Marco de Colón, Choluteca, se secó.

Así lo informó don Tito, un vecino del sector, quien manifestó su preocupación ya que lo mismo está sucediendo con otras vertientes de agua en el sector.

Consideró histórico este hecho ya que muchas generaciones se han abastecido del vital líquido con ese pozo, mismo que hoy ya no produce agua.

“Hoy más que nunca estamos preocupados porque en verdad tenemos carencia de agua”, dijo el angustiado vecino.

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El sur de Honduras es el más afectado con altas temperaturas y una prolongada sequía.

Honduras afronta en la actualidad una transición hacia el fenómeno El Niño, por lo que ya experimenta altas temperaturas y una prolongada sequía.

Lo anterior significa que Honduras en junio pasará a estar bajo la influencia del fenómeno climatológico El Niño.

El fenómeno de El Niño (ENOS) es un patrón climático natural caracterizado por el calentamiento inusual de las aguas superficiales en el Océano Pacífico ecuatorial

En términos simples, El Niño favorece las altas temperaturas.

Lo anterior provocará varios meses de sequía en el territorio nacional. (RO)