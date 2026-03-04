Honduras se retira del “Grupo de La Haya” y reafirma su política exterior independiente

Tegucigalpa – El Gobierno de Honduras anunció, la tarde de este martes, su retiro del denominado Grupo de La Haya (The Hague Group), decisión comunicada oficialmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.

Según el comunicado oficial, la medida responde al principio de ejercer la política exterior del país con plena soberanía, autonomía e independencia de criterio.

La Cancillería hondureña formalizó este retiro ante las copresidencias del grupo, reiterando que la determinación busca preservar la libre conducción de la política exterior del Estado, sin sujeción a corrientes o posturas externas que puedan afectar su carácter soberano.

En el mismo pronunciamiento, el Gobierno reafirmó su compromiso con los principios del Derecho Internacional, el Derecho Internacional Humanitario, la defensa de los derechos humanos y el multilateralismo, pilares que —según la Secretaría— guían la actuación diplomática de Honduras en todos los foros internacionales.

El comunicado subraya además que el país continuará promoviendo el diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas como base para alcanzar una paz justa y duradera en Medio Oriente, reafirmando así la voluntad del Estado hondureño de contribuir a la estabilidad y la cooperación internacional desde una posición autónoma y respetuosa de la legalidad internacional. PD