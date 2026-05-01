Honduras se retira de la Corte Centroamérica de Justicia

Tegucigalpa – Cancillería comunicó este jueves que Honduras se retira con efecto inmediato del convenio de la Corte Centroamericana de Justicia, que suscribió el 12 de diciembre de 1992.

Argumentó que este mecanismo venía operando únicamente con dos Estados parte, y ha alterado las condiciones que motivaron la celebración del instrumento, incidiendo significativamente en su operatividad, representatividad y naturaleza multilateral.

Señaló que esta decisión forma parte de las prioridades del gobierno de eficientizar los recursos y libera 720 mil 946. 71 dólares anualmente.

La Corte Centroamericana de Justicia es el principal órgano judicial del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), con sede en la ciudad de Managua en Nicaragua, enfocada en interpretar el derecho comunitario. AG