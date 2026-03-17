Honduras se prepara para segunda edición de CAFEXPO 2026

Tegucigalpa – Pedro Mendoza, presidente del Instituto Hondureño del Café (Ihcafe), informó este martes que el país se prepara para ser sede de la edición de CAFEXPO 2026, un espacio que busca abrir nuevos nichos de mercado y que contará con representantes de varios países.

– A nivel mundial Honduras es el sexto país mayor productor de café, el tercero en Latinoamérica y el primero en Centroamérica.

El evento reunirá el próximo 20 y 21 de marzo en la ciudad de San Pedro Sula a productores, empresarios, expertos y amantes del café para celebrar y promover la cultura cafetera en Honduras y en la región centroamericana, indicó el directivo.

Se trata de un evento importante para todos los productores hondureños ya que en este espacio se puede encontrar nuevos nichos de mercados.

Además damos a conocer nuestro producto al mundo, actualmente Honduras exporta café a 53 países del mundo.

Los asistentes podrán conocer directamente a los productores nacionales y disfrutar de la calidad excepcional del café hondureño proveniente de las seis regiones cafetaleras, agregó.

A través de conferencias, master class y charlas de alto nivel, tanto los expertos como los más entusiastas “Coffee lovers” podrán adentrarse en la ciencia, investigación y desarrollo que distingue a Honduras como referente y líder en la producción y productividad del café, añadió.

CAFEXPO 2026 contará con la presencia de destacados líderes del sector, quienes compartirán sus conocimientos sobre la producción sostenible del café, las nuevas tecnologías en el procesamiento y comercialización del grano y el impacto del café en la economía global.

Además, durante este espacio se desarrollarán competencias de baristas, concursos de diseño, arte y cultura, degustaciones y talleres prácticos para los más apasionados de esta emblemática bebida.

Los organizadores esperan más de 2 mil 500 visitantes nacionales e internacionales; más de 100 stands de exposición y comercialización de productos y servicios.

Adicionalmente se esperan más de 20 empresas que se sumarán como patrocinadores, contribuyendo así a enaltecer el rubro de mayor importancia agrícola.

Países como El Salvador, Guatemala, Estados Unidos de Norteamérica, Costa Rica, Colombia, Brasil y compradores de café de Corea del Sur, Norteamérica, Canadá, Suiza y Francia, estarán representados en el evento.

El café sigue siendo la primera fuente de divisas por ventas al extranjero del país centroamericano.

En Honduras existen más de 120 mil productores que se dedican a la producción y comercialización de café, en su mayoría en pequeña escala, con una generación de un millón de empleos en los procesos de corte, beneficiado húmedo y seco, y transporte, de acuerdo al sector. (RO)