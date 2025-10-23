Honduras se prepara para la segunda edición de CAFEEXPO-2026

Tegucigalpa.- El Instituto Hondureño de Café y su Junta Directiva, presentan oficialmente la segunda edición de CAFEXPO 2026. El evento reúne a productores, empresarios, expertos y amantes del café para celebrar y promover la cultura cafetera en Honduras y en la región centroamericana.

Bajo el lema “Calidad desde el Origen”, CAFEXPO 2026 propone como pilares fundamentales la SOSTENIBILIDAD, la COMERCIALIZACIÓN y el CONSUMO INTERNO que forman parte de la “columna vertebral” de todas las actividades a ser desarrolladas en dos días de intensa actividad.

La segunda edición será el marco perfecto para el lanzamiento de dos nuevas variedades de café, que sorprenderán a los asistentes por sus características de producción y comportamiento en taza.

¡Un verdadero regalo para los más exigentes consumidores y comercializadores! Además, los asistentes podrán conocer directamente a los productores nacionales y disfrutar de la calidad excepcional del café hondureño proveniente de las seis regiones cafetaleras.

La “Calidad desde el Origen” se enfocará en demostrar qué hace diferente y atractiva la caficultura hondureña, qué le ofrece al mundo y cuáles soluciones o mejoras promueve desde el campo hasta la mesa del público en general. A través de Foros, Paneles, Master Class y Giras de Campo, tanto los expertos como los más entusiastas “Coffee lovers” podrán adentrarse en la ciencia, investigación y desarrollo que distingue a Honduras como referente y líder en la producción y productividad del café.

CAFEXPO 2026 contará con la presencia de destacados líderes del sector, quienes compartirán sus conocimientos sobre la producción sostenible del café, las nuevas tecnologías en el procesamiento y comercialización del grano y el impacto del café en la economía global.

Además, habrá competencias de baristas, concursos de diseño, arte y cultura, degustaciones y talleres prácticos para los más apasionados de esta emblemática bebida.

Un evento para todos Los organizadores esperan más de 2500 visitantes nacionales e internacionales; más de 100 stands de exposición y comercialización de productos y servicios. Adicionalmente se esperan más de 20 empresas que se sumarán como patrocinadores, contribuyendo así a enaltecer el rubro de mayor importancia agrícola. Países como El Salvador, Guatemala, Estados Unidos de Norteamérica, Costa Rica, Colombia, Brasil y compradores de café de Japón, Corea del Sur, Taiwan, China, Italia, España, y Canadá, estarán plenamente representados en el evento.

Para más información sobre el evento, como el programa completo de actividades y detalles de inscripción, pueden visitar www.cafexpo.org o escribir al WhatsApp 8870-9087. IR