Honduras se aproxima a una epidemia por sarampión, alertan microbiólogos

Tegucigalpa – La exvocera del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras, Miriam Aguilera, alertó hoy que Honduras se aproxima a una epidemia por sarampión si no se alcanzan las cobertura de vacunación deseada, es decir que más del 95 % de la población cuente con su refuerzo.

Explicó que la anterior alerta se basa en que Guatemala ya tiene una epidemia por sarampión después que en el mes de enero diagnosticaron los primeros casos y para junio ya había confirmado 8 mil casos y 16 mil casos sospechosos.

Un escenario similar podría pasar en Honduras si no se logra la cobertura de vacunación, acotó.

Cabe señalar que Honduras confirmó seis casos de sarampión y 200 casos sospechosos.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire al toser o estornudar.

El virus del sarampión vive en la nariz y la garganta y puede permanecer activo y suspendido en el aire hasta dos horas después de que una persona infectada tosa o estornude.

La epidemia se puede evitar si todos tomamos conciencia sobre la enfermedad y los padres vacunas a los hijos y también se aplican el refuerzo.

La experta dijo que también se debe acudir al doctor ante el menor síntoma como fiebre o dolor de cabeza. (RO)