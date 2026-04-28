Honduras se alista para afrontar meses de sequía y prevé inversión de L.44 mil millones

Tegucigalpa – El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, informó que el Gobierno se prepara para afrontar varios meses de sequía, por lo que desde la presidencia de la República se sostienen reuniones al más alto nivel para apoyar al sector agroalimentario del país donde se prevé una inversión de 44 mil millones de lempiras.

Hércules explicó que el país prevé adquirir financiamiento por unos 14 mil millones de lempiras a nivel interno y hasta 30 mil millones a nivel internacional.

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“Se están sosteniendo reuniones al más alto nivel para garantizar semilla y financiamiento a los productores”, expresó.

El Gobierno va a respaldar el agro y atender las necesidades de los campesinos, mientras avanzan en mecanismos de financiamiento nacional e internacional para sostener la actividad productiva, agregó.

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Recordó que actualmente se atiende una deuda por los 69 mil millones de lempiras, por lo que dijo se debe ser responsables en este tema.

Los municipios del Corredor Seco solicitan perforación de pozos en medio de actual sequía.

“Estos 69 mil millones de lempiras se deberán pagar sí o sí este 2026 de los recursos del pueblo hondureño, pero tengan claridad que no vamos a adquirir deuda para pagar deuda”, expresó.

En ese contexto, acotó que se utilizarán recursos del tesoro nacional y de las reservas nacionales e internacionales para sanear nuestras finanzas.

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Honduras se encuentra en la actualidad bajo el fenómeno “La Niña”, pero en junio se cambiará a “El Niño”.

La Niña es un fenómeno climático caracterizado por el enfriamiento anormal de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental, intensificando los vientos alisios.

En otras palabras, durante La Niña se favorecen las temperaturas más frescas.

No obstante, se observan varios indicadores que muestran un aumento de temperatura de medio grado por encima del promedio.

Lo anterior significa que Honduras en junio pasará a estar bajo la influencia del fenómeno climatológico El Niño.

Ver: COPECO prevé transición de fenómeno neutro a El Niño a partir de junio

El fenómeno de El Niño (ENOS) es un patrón climático natural caracterizado por el calentamiento inusual de las aguas superficiales en el Océano Pacífico ecuatorial.

En términos simples, El Niño favorece las altas temperaturas.

Lo anterior provocará varios meses de sequía en el territorio nacional. (RO)