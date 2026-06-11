Honduras se “acerca al caos” por alta dependencia de las remesas, según economista

Tegucigalpa – Honduras se acerca al caos por la alta dependencia a las remesas que envían los migrantes radicados en otros países como Estados Unidos, España y México, señaló hoy el economista Rigoberto Gonzales.

Explicó que el país experimenta una alta dependencia a las remesas y cuando “el migrante se canse o envejezca y no pueda enviar remesas vendrá el caos”.

Ya hay casos en los que miembros de una familia no quieren trabajar por la alta dependencia a las remesas, expuso.

Acotó que el Gobierno también depende de estas divisas que envían los connacionales extra fronteras.

“Estas remesas también mejoran los índices de inflación en el Gobierno”, acotó.

Las remesas familiares enviadas a Honduras entre enero y abril de este año sumaron 4 mil 134,2 millones de dólares, lo que representa un incremento de 14,3 % en comparación con el mismo periodo de 2025, según datos del Banco Central hondureño (BCH).

El 85 % de las remesas provienen de Estados Unidos, donde residen alrededor de 1,8 millones de hondureños, entre residentes legales y en situación irregular.

Las madres son las principales destinatarias de las remesas en Honduras, con cerca del 40 % de los beneficiarios, mientras que más del 80 % de los recursos se destina al consumo y necesidades básicas, principalmente alimentación, salud y educación, precisó la institución.

Las remesas representan más del 27 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, una nación de diez millones de habitantes, donde la pobreza afecta a más del 60 % de la población, de acuerdo con cifras oficiales.

En 2025, Honduras recibió aproximadamente 12 mil 212 millones de dólares en remesas, un aumento del 25,3 % respecto al año anterior.(RO)