Honduras revisa agenda de cooperación bilateral con el Fondo de Población de las Naciones Unidas

Tegucigalpa – La Embajadora Evelyn Bautista, Subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional se reunió con el señor Iván Castellanos Nájera, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Honduras, con el propósito de conversar sobre la Cartera de Cooperación con UNFPA.

Durante el encuentro dialogaron sobre el nuevo Programa País UNFPA 2027-2030, el cual será elaborado en consonancia con el Plan de Gobierno del Presidente Asfura.

Asimismo, intercambiaron puntos de vista sobre el apoyo en temas vinculados a la salud de la mujer, prevención del embarazo adolescente, empoderamiento de adolescentes y jóvenes, igualdad de género, prevención de violencia en mujeres y niñas, estadísticas de población y desarrollo, y nuevas oportunidades de cooperación, entre otros.

Para concluir, manifestaron su compromiso de trabajar de manera coordinada con el propósito de asegurar una gestión oportuna en la cartera de proyectos y avanzar conjuntamente en iniciativas en beneficio del pueblo hondureño. JS