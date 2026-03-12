Honduras reúne a líderes de la ingeniería civil de Iberoamérica para analizar el impacto de la Inteligencia Artificial en la infraestructura

Tegucigalpa— El Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) es sede anfitriona de la XVII Asamblea del Consejo de las Asociaciones Profesionales de Ingenieros Civiles de los Países de Lengua Portuguesa y Castellana (CICPC), un importante espacio internacional que reúne en Tegucigalpa a las principales representaciones de la ingeniería civil de Iberoamérica.

El encuentro, que se desarrolla del 11 al 13 de marzo en Tegucigalpa, dio inicio el miércoles 11 de marzo con un cóctel de bienvenida ofrecido a las delegaciones internacionales y tiene como tema central «Nuevas Tecnologías e Inteligencia Artificial Aplicadas a la Ingeniería Civil», abordando el impacto que la innovación digital, el análisis de datos y la inteligencia artificial están teniendo en el diseño, la construcción y la gestión de proyectos de infraestructura.

Para su decimoséptima convocatoria, la asamblea del CICPC reúne delegaciones provenientes de Uruguay, España, República Dominicana, Perú, Colombia, Portugal, Argentina y México, así como representantes de Brasil, Guatemala y Honduras, país sede del evento.

La ingeniera Tania Yarlene Murillo Lanza, presidenta de la Junta Directiva del CICH y anfitriona del evento, destacó la relevancia de que Honduras sea sede de este importante encuentro internacional:

«Para Honduras es un honor ser sede de este importante espacio internacional. La ingeniería civil está viviendo una transformación impulsada por la tecnología y la inteligencia artificial, y como gremio tenemos la responsabilidad de liderar estos cambios con ética, innovación y visión de futuro. Este encuentro nos permite fortalecer la cooperación entre naciones hermanas y proyectar a nuestro país en el escenario técnico internacional».

El acto inaugural se realizó este jueves 12 de marzo a las 8:30 de la mañana, contando con la presencia del ingeniero Miguel Ángel Carrillo Suárez, presidente del Colegio de Caminos, Canales y Puertos (CICCP) de España y actual presidente del Consejo.

La ceremonia contó además con la participación del excelentísimo señor Diego Nuño García, embajador de España en Honduras, cuya asistencia resalta los lazos de cooperación y amistad entre ambos países, así como el interés compartido en fortalecer el desarrollo de la ingeniería civil y la infraestructura en la región iberoamericana.

Asimismo, participaron autoridades del Gobierno de Honduras, entre ellas el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, la viceministra ingeniera Leana Martínez, así como el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya.

La ocasión ha sido propicia para realizar la firma de un acuerdo de cooperación entre el CICH y la Alcaldía Municipal del Distrito Central, mediante el cual se establecerá una ventanilla municipal dentro de las instalaciones del ente gremial.

Esta iniciativa permitirá que los ingenieros colegiados puedan realizar trámites municipales de manera directa en el CICH, optimizando tiempos y recursos que favorezcan el desarrollo de sus proyectos.

Durante los próximos días, la XVII Asamblea del CICPC continuará con jornadas técnicas, sesiones de intercambio profesional y espacios de análisis sobre innovación en infraestructura, consolidando a Honduras como un punto de convergencia para el debate técnico y la construcción de alianzas que impulsen el desarrollo de infraestructura sostenible e innovadora en Iberoamérica. IR