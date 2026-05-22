Honduras respalda declaración conjunta del “Escudo de las Américas” y expresa preocupación por la situación en Bolivia

Tegucigalpa- La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional informó este día a la comunidad nacional e internacional que el Estado de Honduras se ha sumado a la Declaración Conjunta del “Escudo de las Américas”, mediante la cual varios países expresan su preocupación por los recientes hechos ocurridos en la República de Bolivia.

En el pronunciamiento, los países miembros del denominado Escudo de las Américas manifestaron inquietud por las protestas y bloqueos de carreteras que, según señalan, podrían afectar el orden constitucional y la estabilidad del gobierno democráticamente electo del país sudamericano.

La declaración respalda al gobierno boliviano y hace un llamado a que las manifestaciones se desarrollen por vías pacíficas, en respeto a las instituciones democráticas y al Estado de derecho. Asimismo, subraya que el uso de la violencia no contribuye a la solución de los conflictos y que los gobiernos tienen la responsabilidad de preservar el orden público dentro del marco legal.

El comunicado también advierte sobre el impacto de los bloqueos en el abastecimiento de combustibles y suministros médicos, lo que estaría afectando a la población boliviana. En ese contexto, los países firmantes destacan que han brindado asistencia humanitaria a Bolivia.

Finalmente, el “Escudo de las Américas” reiteró su compromiso de fortalecer la cooperación hemisférica en materia de democracia, seguridad y bienestar regional, reafirmando el respaldo a la institucionalidad democrática en la región.

En el contexto político boliviano, se menciona además al presidente Rodrigo Paz, quien, según la declaración, estaría impulsando acciones para la recuperación económica e institucional del país.LB