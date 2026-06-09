Honduras requiere inversiones por $ 6,000 millones para fortalecer el sistema eléctrico, afirma titular de Energía

Tegucigalpa- El secretario de Energía de Honduras, Eduardo Oviedo, advirtió que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y el Estado hondureño no cuentan actualmente con la capacidad financiera para asumir por sí solos las inversiones que demanda el sector eléctrico en los próximos diez años.

Según explicó el funcionario, el país requiere alrededor de 6,000 millones de dólares en nuevas inversiones destinadas a la construcción de plantas de generación de energía, ampliación de líneas de transmisión y fortalecimiento de la red nacional de distribución, con el objetivo de responder al crecimiento de la demanda energética y mejorar la calidad del servicio.

“Ni la ENEE ni el Estado de Honduras están capacitados para afrontar directamente las inversiones que necesita el país durante la próxima década”, señaló Oviedo, al referirse a los desafíos que enfrenta el sistema eléctrico nacional.

El titular de Energía indicó que la obtención de estos recursos podría ser posible mediante la reforma al subsector eléctrico que actualmente se socializa en el Congreso Nacional. La iniciativa busca introducir cambios estructurales que permitan atraer inversiones y garantizar la sostenibilidad financiera del sector.

De acuerdo con Oviedo, los cambios propuestos buscan generar condiciones que faciliten la participación de nuevas inversiones y fortalezcan la capacidad del sistema para satisfacer la creciente demanda de energía de hogares, comercios e industrias.

Las autoridades consideran que la reforma es fundamental para enfrentar la crisis que atraviesa el sistema eléctrico hondureño, marcada por los problemas financieros de la ENEE, el déficit operativo y la necesidad de modernizar la infraestructura energética del país.

El proyecto de reformas continúa siendo discutido con distintos sectores y actores involucrados, mientras el Gobierno sostiene que su aprobación podría representar un paso decisivo para garantizar la estabilidad y el desarrollo del subsector eléctrico en los próximos años.LB