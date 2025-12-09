Honduras requiere generar unos $4,200 millones en inversión extranjera, señala economista

Tegucigalpa – Para el analista y economista, Henry Rodríguez Honduras necesita un promedio anual de generación de 70 mil puestos de trabajo para ir cubriendo las necesidades de la población.

De esa forma, en un periodo de cuatro años, tendría que disminuir considerablemente la tasa de desempleo.

“Para ello se requieren unos 4 mil 200 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED) cada año”, dijo al agregar que si bien es un reto que puede hacerse paulatinamente porque el problema en la actualidad es que la inversión externa se ha caído en los últimos años.

Rodríguez recordó que en 2024, Honduras cerró el renglón de IED con 990 millones de dólares, mientras que para este año se espera una reducción en esa cifra, por lo que destacó que urge generar las condiciones y las políticas públicas para atraer esa inversión de tal manera que se genera confianza y "tal vez en el segundo o tercer año del gobierno se haya logrado esa meta de los 4 mil millones", expresó.