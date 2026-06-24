Honduras requiere cohesión, por encima de péndulo ideológico

Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Los empresarios y la sociedad civil deben trabajar conjuntamente para forjar un Estado más transparente que se encargue de promover una sociedad cohesionada, donde prevalezca el estado de derecho que pueda servir de control a largo plazo y que promueva las condiciones para que las futuras generaciones de hondureños logren vivir con mayor prosperidad y con instituciones sólidas.

– La extitular de la CNBS, Ana Cristina Mejía de Pereira, dijo que los empresarios deben generar confianza, no solo riqueza.

– El rector de la UJCV, Julio raudales, pidió cohesión entre empresarios y trabajadores para lograr el equilibrio social.

Dichas posiciones fueron delineadas por inversionistas, ejecutivos, académicos, dirigentes de la sociedad civil y analistas sociales del país que hablaron con Proceso Digital, y coincidieron en que Honduras requiere que los empresarios, trabajadores y promotores sociales laboren de forma conjunta para delinear políticas que permitan trabajar a futuro, sin importar los cambios gubernamentales, ya sea de partidos o bien de grupos ideológicos contrarios, como ocurre en Latinoamérica donde el péndulo está favoreciendo a los grupos de derecha y desalojando del poder a administraciones de izquierda.

El rector de la Universidad José Cecilio del Valle (UJCV), Julio Raudales, destaca que para que exista un “verdadero equilibrio social, deben fortalecerse a los gremios empresariales y de trabajadores”.

De su lado, la doctora Ana Cristina Mejía de Pereira, expresidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, llamó al sector privado a “ser más que un generador de riqueza: debe convertirse en un constructor de confianza”.

Mientras Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), destacó la paradoja existente en cuanto a que la sociedad civil y el sector privado “intentan construir institucionalidad dentro de un sistema que frecuentemente tiene incentivos para no institucionalizarse”.

Construir confianza, sin sustituir al Estado

La doctora Ana Cristina Mejía de Pereira.

Para la doctora Mejía de Pereira, una de las más reputadas analistas financieras del país, en naciones con altos niveles de desigualdad, informalidad y desconfianza institucional, el sector privado debe convertirse en un constructor de confianza, además de generar riqueza.

Destacó que la “mayor contribución no es sustituir al Estado, sino ayudar a que funcione mejor”, para lo cual debe impulsar la defensa de instituciones independientes, promover oportunidades económicas inclusivas, combatir la corrupción, formar capital humano y construir consensos nacionales.

La extitular de la CNBS explica que la prosperidad sostenible es posible cuando coinciden instituciones fuertes, mercados dinámicos y una ciudadanía con oportunidades reales de progreso.

En ese sentido, señaló que la iniciativa privada tiene la capacidad y la responsabilidad histórica de contribuir decisivamente a forjar los tres señalamientos.

Actores con poder deben funcionar con transparencia y límites

El director de la ASJ destacó la paradoja que mientras sociedad civil y el sector privado buscan construir institucionalidad, el sistema no tiene incentivos para institucionalizarse.

Carlos Hernández recordó que los actores que concentran poder en sistemas capturados no tienen interés en reglas que los limiten, ni transparencia que los pueda exponer, explicando que no se debe ignorar la tensión y reconocer que es un punto para tener en cuenta.

Hernández detalló que la ASJ realiza monitoreos públicos sobre desempeño institucional con datos abiertos y verificables.

Explicó el director de la ASJ que su institución no sólo denuncia, sino que hacen propuestas, lo que obliga al debate.

Carlos Hernández, de ASJ.

Indicó que se deben promover reformas en sectores como la energía, carrera judicial y transparencia presupuestaria, para lo cual propone construir coaliciones y no acuerdos ideológicos.

Hernández propone usar la voz pública para defender el Estado de derecho, ya que a su juicio el silencio ante la captura institucional es una forma de complicidad.

Explicó el director de la ASJ que los resultados son lentos para lograr construir el Estado de derecho y que será trabajo de generaciones lograr construir institucionalidad.

Luis Cosenza, exministro de la Presidencia.

Sociedad civil debe exigir participación

El académico y exministro de la Presidencia, Luis Cosenza, llamó a la sociedad civil a mantener su participación en la vida política.

Cosenza fue específico al también pedir a los promotores sociales que deben exigir la integración de juntas nominadoras para la conformación de equipos dirigentes de instituciones como la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), El Banco Central de Honduras (BCH), ENEE, Conatel y Banhprovi.

Igualmente sugirió que dichas juntas nominadoras llamen a concursos de mérito para nombrar a las autoridades de dichos entes, que son parte de las principales entidades que dirigen la economía nacional.

También llamó Cosenza a que la sociedad civil se asegure del cumplimiento de las juntas nominadoras por parte del gobierno, recordando que los políticos trastocaron varios procesos, sin que los activistas sociales actuaran.

Luis Larach, presidente de Ceal-Honduras.

Presionar por mayor transparencia y menos discrecionalidad

El presidente del Consejo Empresarial de América Latina (Ceal-Honduras), Luis Larach, dijo que se debe promover mayor transparencia y menos discrecionalidad, a fin de que exista más eficiencia y con ello Estado de derecho.

Larach indicó que de aplicarse lo anterior habrá un gobierno más simple y se podrán “aprovechar con mayor eficiencia los recursos que el sector privado aporta en calidad de impuestos”.

Luis Larach, quien es además uno de los principales líderes empresariales hondureños, afirmó que la prosperidad y el fortalecimiento democrático en Honduras no serán posibles sin la unión de esfuerzos gremiales, como son los empresarios y los grupos como la sociedad civil, entre otros.

Larach pidió mayor formalidad en el sector empresarial, recordó que en los últimos años la informalidad en el sector privado creció ostensiblemente, por lo que llamó a políticas públicas que obliguen la regularización y por lo tanto el cumplimiento de obligaciones.

Indicó que otro elemento que se debe destacar es la inversión en el capital humano, al que consideró como el más importante, y que será el responsable de forjar el desarrollo del país.

El analista Filadelfo Martínez.

Empresarios y sociedad civil pueden ayudar

Para el analista Filadelfo Martínez, los empresarios y la sociedad civil, cada uno desde su campo, puede construir ideas muy republicanas como la separación de poderes y los roles de cada uno, algo que le está faltando al país.

Recordó que cada grupo tiene sus propios intereses, pero cada uno por su lado puede ayudar a forjar una nación más republicana.

Rememoró que en el país hay empresarios y líderes civiles que han sabido ponerse del lado de la ciudadanía y defender los derechos constitucionales y civiles que se han ganado a pulso.

Julio Raudales, economista.

Cohesionar la sociedad

El rector de la UJCV, Julio Raudales, destacó que la sociedad civil y los empresarios tienen el rol importante de “cohesionar a nuestra sociedad”, pero que lamentablemente no lo han logrado.

Recordó que para que exista un verdadero equilibrio social se deben fortalecer los gremios empresariales y de trabajadores.

Llamó a los empresarios a mantener organizaciones fuertes, exigir más libertad, mejores condiciones para competir, condiciones tributarias no confiscatorias y un mejor clima de negocios.

A los trabajadores les sugirió que no se concentren solo en la parte salarial, sino que reclamen fortalecer la productividad laboral. (PD).