Nacionales

Honduras reportó cero homicidios el viernes e hilvana el tercer día sin asesinatos esta semana

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – El Ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, reportó que el país registró cero homicidios el viernes 08 de agosto de 2025, el tercer día consecutivo en la semana que no se registran muertes violentas.

Las últimas horas fueron una prueba de fuego para demostrar la capacidad de la Policía de Honduras. Un cobarde ataque contra compañeros en Jacaleapa, resultando heridas dos funcionarias policiales y un secuestro de un HD en Santa Bárbara y sus dos acompañantes, reflexionó el funcionario.

En ambos casos nuestra institución demostró toda su efectividad, capacidad y profesionalismo. Capturando a los 4 responsables del atentado en El Paraíso, confiscando los indicios que los delatan y en Santa Bárbara, rescatando sano y salvo al Diputado Reyes y sus dos amigos, confiscando además, dos vehículos y otros elementos probatorios que vinculan a dos detenidos en el hecho, detalló.

A esto hay que sumarle que en las últimas 24 horas no se suscitó violencia homicida; es la tercera ocasión que en los últimos 10 días sucede esto, resaltó.

Los registros policiales son refutados por la población que se siente en clima de inseguridad y creciente violencia en el país. (RO)

