Honduras renueva 70 mil manzanas de café y proyecta aumentar exportaciones

Tegucigalpa- Las autoridades del sector cafetalero informaron que alrededor de 70 mil manzanas de café han sido sometidas a procesos de renovación en el país, como parte de la estrategia para mejorar la productividad del rubro.

El viceministro de Caficultura, José Francisco Ordóñez, destacó la coordinación entre la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y el Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) para impulsar el programa “Renovar sin dejar de producir”.

Las fincas tienen que renovarse ampliamente de forma constante. «El año pasado se liberaron tres variedades y este año se liberaron dos variedades nuevas, por lo que creemos que en el tema genético el café está sólido”, manifestó.

Según el funcionario, las renovaciones ya comienzan a reflejarse en la producción nacional. Mientras que en la cosecha anterior Honduras exportó 6.14 millones de quintales de café, para el cierre del actual ciclo se espera alcanzar cerca de 7 millones de quintales.

Ordóñez indicó que en Honduras existen aproximadamente 400 mil manzanas dedicadas a la producción de café y que la renovación debe realizarse de manera gradual para mantener la competitividad del sector.

Por último, aseguró que las autoridades mantienen vigilancia sobre las condiciones climáticas debido al retraso en el inicio de la temporada lluviosa, aunque esperan que esto no afecte significativamente las expectativas de producción. AD