Tegucigalpa – Honduras registró una inflación de 1,01 % en el primer trimestre de 2026, informó este viernes el Banco Central del país centroamericano (BCH).

La institución señaló además que en marzo pasado el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0,72%, la más alta desde febrero de 2025 (1,15%).

En un comunicado, el BCH señaló que la inflación interanual fue de 3,94 %, manteniéndose dentro del rango de tolerancia de mediano plazo establecido (4,0 % ± 1,0 punto porcentual).

«Con ello, la inflación acumulada en los primeros tres meses del año se situó en 1,01 %», subraya la información oficial.

Según el BCH, el indicador de difusión reflejó que el 60,7 % de los 405 bienes y servicios que componen la cesta del IPC, registraron una tendencia al alza en sus precios.

El 29,9 % de los productos presentaron disminuciones y el 9,4 % restante mantuvieron estabilidad en sus precios. Por su parte, el indicador de magnitud mostró una variación de 0,29 %, reflejando una inflación de baja magnitud; no obstante, se registró una aceleración mensual en el ritmo de crecimiento de los precios en el corto plazo de 0,10 puntos porcentuales, respecto a febrero de 2026 (0,19 %).

El BCH también indicó que, por clasificación económica, destacó el aporte de 0,43 puntos porcentuales de energía, debido al alza doméstica de combustibles ocasionada por el conflicto bélico en Medio Oriente, mientras que los alimentos contribuyeron con 0,12 puntos porcentuales por el aumento en algunos precios de alimentos industrializados y perecederos como lácteos, seguido de las clasificaciones de los bienes (0,11) y los servicios (0,06).

Además, la misma institución anunció que «durante un período transitorio de seis meses a partir de enero de 2026 se suspenderá la publicación del Índice Subyacente de Inflación, con el propósito de evaluar y ajustar la metodología de cálculo asociada a la nueva canasta del IPC».

En 2025 Honduras cerró con una inflación acumulada del 4,98 %, superior en 1,1 puntos porcentuales al 3,88 % registrado en 2024, según el BCH. JS