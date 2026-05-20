Honduras registra una muerte violenta de mujer cada 30 horas, advierten organizaciones feministas

Tegucigalpa – El Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, reportó el incremento de la violencia letal contra mujeres en el país, al registrar aproximadamente una muerte violenta cada 30 horas.

La coordinadora Cristina Alvarado advirtió que los casos ahora representan extrema crueldad como torturas, mutilaciones y escenas viscerales que, según dijo, reflejan una normalización del femicidio en la sociedad hondureña.

Alvarado también denunció que recientemente fue encontrada una mujer embarazada asesinada, hecho que calificó como un reflejo de la falta de protección institucional hacia las mujeres en el país.

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Organizaciones feministas y el Observatorio Nacional de la Violencia registran aproximadamente 102 femicidios en Honduras en lo que va del año.

La representante cuestionó la efectividad de las políticas de seguridad implementadas, señalando que ningún operativo policial ha logrado reducir este tipo de tragedias. AD